Он отметил, что американской стороне пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Москву не сработает.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал смехотворными попытки США запугать Россию новыми санкциями.

— Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны. Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает, — говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметил, что единственным последствием действий США в контексте ДРСМД может стать срыв заседания специальной контрольной комиссии по договору, провести которое предложил сам Вашингтон.

Российский дипломат добавил, что властям США следует избавиться от иллюзий, чтобы стороны смогли заняться восстановлением двусторонних отношений, которые в данный момент находятся в глубоком кризисе.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против РФ. Ограничения коснутся российских компаний, которые связаны с созданием нового вооружения. Своё решение США объяснили якобы имеющими место нарушениями ДРСМД Россией.