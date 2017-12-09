В Москве для мониторинга ситуации с неприятными запахами создали спецгруппу

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В Москве для мониторинга ситуации с неприятными запахами создали спецгруппу

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мелконов

В Москве создали оперативную группу по мониторингу ситуации с неприятными запахами. Сделано это было по предложению мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что в группу вошли представители правительств Москвы и области, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

— Она создана по предложению мэра Москвы Сергея Собянина и в данный момент занимается мониторингом, — цитирует заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова РИА "Новости".

Накануне жители Москвы пожаловались на то, что в городе ощущается неприятный запах тухлой квашеной капусты. Вечером передвижная лаборатория выезжала по адресам, откуда поступали звонки.

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