Трамп придумал "правдивый" слоган для CNN

Кроме того, президент США предложил "любимому" каналу использовать в качестве лозунга фразу "CNN — новостной бренд, которому следует доверять меньше всего".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что придумал для телеканала CNN, который он объявил своим врагом, новый фирменный слоган.

— Слоган CNN: "CNN — самый правдивый новостной бренд". Все знают, что это неправда и что на самом деле это обман американской общественности. Есть много других СМИ, которые более правдивы, чем Fake News CNN, — написал Трамп в "Твиттере".

Кроме того, хозяин Белого дома предложил телеканалу использовать в качестве лозунга фразу "CNN — новостной бренд, которому следует доверять меньше всего".

Дональд Трамп неоднократно давал негативную оценку деятельности канала, называя его новости фейковыми. Иногда обвинения американского лидера являются обоснованными. Так, ранее CNN ошибся в указании даты, когда президенту США предлагали ознакомиться с материалами Wikileaks.