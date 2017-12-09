Арестован сторонник ИГИЛ, планировавший теракт в Санкт-Петербурге

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Арестован сторонник ИГИЛ, планировавший теракт в Санкт-Петербурге

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Фото: © РИА Новости

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сторонника боевиков ИГИЛ* Умара Махмадиева. Как сообщает РИА "Новости", гражданин Таджикистана планировал теракты на территории Северной столицы.

Его задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь в Турцию, а оттуда уже в Афганистан, чтобы примкнуть к террористам. Однако отмечается, что у него в намерениях в случае срыва плана был и теракт в Петербурге.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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