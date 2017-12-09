Роскомнадзор заблокировал 41 "зеркало" торрент-трекеров

Доступ к ресурсам, которые были признаны копиями пиратских сайтов, в настоящее время ограничивается операторами связи.

Роскомнадзор в рамках "антипиратского" закона заблокировал доступ к 41 "зеркалу" торрент-трекеров. Такое решение было ранее принято Мосгорсудом.

— Приняты меры по прекращению доступа на территории России к 41 "зеркалу" (копии) торрент-трекеров, заблокированных ранее Мосгорсудом на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав, — сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, решениями Минкомсвязи копиями пиратских сайтов признаны: rutor (18 "зеркал"), rustorrents (9), rutracker (5), nnm-club (5), goldenshara (2), torrentino (2). Доступ к ресурсам в настоящее время ограничивается операторами связи.

Напомним, что по действующему с 1 октября 2017 года "антипиратскому" закону поисковые сервисы должны убрать сведения о "зеркалах" торрент-трекеров из своей выдачи.