У дома Луценко произошла потасовка между активистами "Автомайдана" и нардепом

Участники акции протеста требуют отставки генпрокурора и прекращения давления на Национальное антикоррупционное бюро.

Активисты "Автомайдана" устроили возле дома генерального прокурора Украины Юрия Луценко столкновения с применением слезоточивого газа. Об этом сообщает УНИАН.

Около 100 автомобилей "Автомайдана" едут к дому Луценко, чтобы подарить "флаг коррупционеров" https://t.co/r70Zlvcj6t pic.twitter.com/EHBT1ZArUQ — LN NATO (@Zuck_u) 9 декабря 2017 г.

Отмечается, что националисты приехали с требованием отставки Луценко и прекращения его давления на Национальное антикоррупционное бюро.

В протестной акции принимают участие несколько сотен активистов. Сообщается, что с собой они принесли флаг в клетку с портретами Луценко и президента Украины Петра Порошенко.

По данным агентства, "автомайдановцев" возле дома встретил народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна и ещё несколько человек. Столкновения с применением слезоточивого газа начались как раз между активистами и парламентарием. Как сообщается, Барна и его соратники начали говорить, что активисты действуют за деньги.