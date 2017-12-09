Франция простилась с легендой рок-н-ролла Джонни Холлидеем

Похороны французского певца состоятся завтра на острове Сен-Бартелеми в архипелаге Малых Антильских островов, как он и завещал.

Франция проводила в последний путь всенародного любимца, легендарного рок-певца Джонни Холлидея, скончавшегося 6 декабря на 75-м году жизни после тяжёлой болезни.

Сотни тысяч почитателей его таланта, видные политики Франции, бывшие президенты страны, известные деятели культуры, знаменитости экрана и сцены, деятели шоу-бизнеса, близкие и друзья Холлидея собрались в центре Парижа, чтобы проститься с ним. Для поддержания порядка во время процессии было привлечено 1500 полицейских.

Похоронный кортеж сопровождали свыше 700 байкеров в память об увлечении певца мотоциклами, скоростью и автомобилями. Катафалк начал движение от Триумфальной арки, медленно спустился по Елисейским Полям до площади Согласия, а затем направился к собору Мадлен под возгласы толпы "Джонни, Джонни". Многие принимались петь хиты своего любимца.

— Эта декабрьская суббота печальна, но было нужно, чтобы вы собрались здесь для Джонни, потому что Джонни с самого начала существовал для вас. В жизни каждого из вас был такой момент, который выразила одна из его песен, — то, что вы переживали вашим сердцем, то, что мы носим в нашем сердце, — открыл траурную церемонию по французскому певцу президент Франции Эммануэль Макрон в церкви.

Французский лидер подчеркнул в своей речи, что артистической карьере Холлидея около 60 лет, но он до последнего момента своей жизни оставался кумиром для французов. По призыву Макрона многотысячная толпа оглушительно аплодировала в память своего кумира.

Dans les bras de sa mère, cette petite fille réalise à peine ce qu'elle voit : l'hommage pour son père, Johnny Hallyday. #HommageAJohnny#JohnnyHallydayLHommage pic.twitter.com/1YIk3xFYzk — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 9 декабря 2017 г.

Один из телевизионных комментаторов сравнил прощание с Джонни Холлидеем по масштабу с грандиозными похоронами Виктора Гюго в 1885 году, которые также прошло на Елисейских Полях.

После того как гроб был внесён в церковь, траурные речи периодически сменялись игрой квартета гитаристов, которые аккомпанировали легенде рок-н-ролла в последнее время.

Quel hommage populaire rendu à #JohnnyHallyday par les Français. Cet hymne à l'amour joué dans l'église de la Madeleine te ressemble tellement Johnny. Adieu, l'artiste. Et merci. Nous ne t'oublierons jamais #HommageAJohnny #JohnnyHallydayLhommage pic.twitter.com/PjExopguTa — Pascale F. Personne (@f_personne) 9 декабря 2017 г.

Похороны французского певца состоятся на острове Сен-Бартелеми в архипелаге Малых Антильских островов, как он и завещал. Завтра гроб с его телом отправят к месту захоронения. В понедельник, 11 декабря, в интимной обстановке состоятся похороны.