В катарском аэропорту сгорел пассажирский авиалайнер

В аэропорту города Доха (столица Катара. — Прим. ред.) произошёл пожар. Сгорел авиалайнер Airbus A321. В момент ЧП самолёт находился в ангаре аэропорта Хамад.
BREAKING A Qatar Airways A321 caught fire on the ground during maintenance https://t.co/wz3v28xPW1— AIRLIVE (@airlivenet) 9 декабря 2017 г.
На борту значительно пострадал салон и полностью выгорела кабина пилотов. Отмечается, что причиной возгорания стала неисправность в антенне.
Самолёт принадлежал Qatar Airways. Представители авиакомпании сообщают, что люди при пожаре не пострадали.
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