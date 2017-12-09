В катарском аэропорту сгорел пассажирский авиалайнер

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В катарском аэропорту сгорел пассажирский авиалайнер

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По предварительным данным, причиной сильного возгорания стала неисправность в антенне.

В аэропорту города Доха (столица Катара. — Прим. ред.) произошёл пожар. Сгорел авиалайнер Airbus A321. В момент ЧП самолёт находился в ангаре аэропорта Хамад.

На борту значительно пострадал салон и полностью выгорела кабина пилотов. Отмечается, что причиной возгорания стала неисправность в антенне.

Самолёт принадлежал Qatar Airways. Представители авиакомпании сообщают, что люди при пожаре не пострадали.

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