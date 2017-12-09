КНДР назвала себя оплотом подлинных прав человека

Критике подвергся Вашингтон, который "придирается" к нарушениям в других странах и игнорирует их у себя.

Северокорейские академики провозгласили КНДР "бастионом подлинных прав человека". Отчёт подобного содержания опубликовал Институт прав человека Академии общественных наук. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

— КНДР — это страна, где подлинные права человека надёжно защищены и которая применяет их на практике, — говорится в документе, одной из заявленных целей которого было "прояснить, кто защищает права человека, а кто их нарушает".

Авторы доклада раскритиковали США за то, что они придерживаются политики двойных стандартов: "придираются" к нарушениям в других странах и в то же время игнорируют — а иногда даже пытаются легализовать — нарушения гражданских свобод в собственной стране.

Ранее ООН осудила Северную Корею за "совершаемые на протяжении длительного времени грубые нарушения прав и свобод" граждан.