Лидер Палестины отказался принимать у себя вице-президента США

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Лидер Палестины отказался принимать у себя вице-президента США

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Махмуд Аббас. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался встречаться с Майклом Пенсом во время того, когда последний нанес региону визит. Об этом глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики сообщил Reuters.

— Мы будем искать нового посредника среди наших арабских братьев и международного сообщества, посредника, который может помочь в достижении решения с двумя государствами, — цитирует политика агентство.

Напомним, ранее Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также решил перенести туда американское посольство. В Палестине протесты жителей против этого привели к столкновениям с израильскими силовиками. В беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа пострадали более тысячи человек.

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