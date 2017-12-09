В ОАЭ расценили решение Трампа по Иерусалиму как "подарок террористам"

Министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявил, что решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является подарком террористам. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

— Решения, подобные принятому Трампом относительно Иерусалима, можно рассматривать в качестве подарка террористам, — сказал он.

Он добавил, что боевики смогут использовать это решение, чтобы "повысить голос ненависти и усилить свои террористические акции".

Напомним, что 6 декабря глава Белого дома объявил об официальном признании центра трёх мировых религий Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Недовольство его высказыванием выразили в ряде стран, в том числе в России, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Азербайджане, а также в КНДР. Похвалил президента США за такой шаг пока только лидер Чехии.