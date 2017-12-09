Автомобиль протаранил пешеходов на рождественском рынке в Италии

Автомобиль протаранил пешеходов на рождественском рынке в Сондрио. Как передаёт телеканал Rai News 24, ранения получили четыре человека, причём состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Инцидент произошёл в пешеходной зоне на центральной площади итальянского города.

Auto travolge passanti dei Mercatini di Natale di Sondrio https://t.co/W9d62GJW0F — IlPuntiglioso (@Il_Puntiglioso) 9 декабря 2017 г.

Телеканал отмечает, что версия теракта не рассматривается. Уже установлено, что за рулём был итальянец. Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.