Расстрел безоружного американца полицейскими попал на видео

Страж порядка открыл огонь из-за того, что подозреваемый потянулся к карману. Суд полицейского полностью оправдал.

В США двое полицейских расстреляли подозреваемого в коридоре отеля. Поводом к этому стало то, что при задержании мужчина потянулся рукой к шортам — стражи порядка решили, что он собирается выхватить оружие. Инцидент произошёл несколько месяцев назад, однако обнародовать видеозапись, сделанную нательной камерой, стало возможным только сейчас, когда закончилось судебное разбирательство в отношении полицейского.

Сообщается, что полицейские прибыли в отель по вызову администрации: кто-то из постояльцев угрожал прохожим пистолетом из окна номера. Подозрение пало на 26-летнего Дэниэла Шейвера. Стражи порядка поймали его в коридоре отеля — целых четыре минуты под дулом автомата американец умолял в него не стрелять. В какой-то момент полицейский заметил, что парень потянулся к карману шорт, и открыл по подозреваемому огонь.

Оказалось, что никакого отношения к жалобам администрации убитый не имел. Полицейский был оправдан судом — он заявил, что в следующий раз поступил бы так же.