"Пусть примет успокоительное". Пушков жёстко ответил министру обороны Британии

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался в ответ на заявления министра обороны Британии. На своей странице в "Твиттере" он посоветовал Гэвину Уильямсону принять успокоительное.
Новый минобороны Британии объявил, что находится в состоянии "хол.войны" с Россией. Ничем не можем ему помочь. Пусть примет успокоительное.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 декабря 2017 г.
Ранее глава Минобороны Соединённого Королевства заявил, что Москва пытается навредить интересам страны. Гэвин Уильямсон назвал отношения королевства с Россией прохладной войной.
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