"Пусть примет успокоительное". Пушков жёстко ответил министру обороны Британии

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"Пусть примет успокоительное". Пушков жёстко ответил министру обороны Британии

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Гэвин Уильямсон сказал, что Россия якобы ведёт войну против его страны на нескольких уровнях.

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался в ответ на заявления министра обороны Британии. На своей странице в "Твиттере" он посоветовал Гэвину Уильямсону принять успокоительное.

Ранее глава Минобороны Соединённого Королевства заявил, что Москва пытается навредить интересам страны. Гэвин Уильямсон назвал отношения королевства с Россией прохладной войной.

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