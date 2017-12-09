Сын гитариста "Мумий Тролля" перевёл два миллиона рублей мошенникам за биткоины

18-летний молодой человек перечислил круглую сумму на счёт продавца, однако обещанную криптовалюту взамен так и не получил.

Сын бывшего гитариста рок-группы "Мумий Тролль" Евгения "Сдвига" Звидённого стал жертвой мошенников-криптовалютчиков.

Как стало известно телеграм-каналу Mash, 18-летний Марк, успевший к своим годам поработать моделью, поиграть на гитаре и попрактиковаться в режиссуре, решил вложить заработанные деньги в криптовалюту. Однако "прогорел".

Парень нашёл продавца и перечислил ему два миллиона рублей за два биткоина, но обещанной криптовалюты взамен так и не получил. После получения круглой суммы мошенник исчез.

Сейчас злоумышленника ищет полиция.