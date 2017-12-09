Соколов пообещал, что строительство порта в Мурманске завершится к 2020 году

Возведение пристани было временно приостановлено из-за нехватки бюджетных средств.

Министр транспорта России пообещал Мурманску новый порт не позже чем через два года. По словам Максима Соколова, процесс приостанавливался из-за нехватки денег.

— За счёт новых инструментов финансирования, предложенных президентом, мы постараемся наверстать сроки строительства порта, — сказал Соколов.

Он заверил, что строительство будет продолжено в ускоренном режиме и к началу 2020 года порт будет запущен в полную силу.

Соколов отметил, что на западном берегу Кольской губы проложили железнодорожную ветку к месту строительства нового мурманского порта.