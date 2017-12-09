В Госдепе считают, что борьба с террором в Ираке ещё не окончена

Между тем военные из Соединённых Штатов Америки останутся в стране и будут помогать иракским вооружённым силам.

США считают, что освобождение Ирака от ИГИЛ* не означает, что борьба с терроризмом там окончена. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

— Соединённые Штаты вместе с правительством Ирака подчёркивают, что его освобождение не означает завершения там борьбы с терроризмом, даже против ИГИЛ*, — отметила она.

По её словам, военные из США останутся в Ираке и продолжат помогать местным вооружённым силам путём снабжения и проведения подготовки.

— Вместе мы должны быть бдительными и противостоять всем экстремистским идеологиям для предотвращения возвращения ИГИЛ, — резюмировала она.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о конце войны с террористами ИГИЛ* и восстановлении контроля на границе с Сирией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.