В Госдепе считают, что борьба с террором в Ираке ещё не окончена

США считают, что освобождение Ирака от ИГИЛ* не означает, что борьба с терроризмом там окончена. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.
— Соединённые Штаты вместе с правительством Ирака подчёркивают, что его освобождение не означает завершения там борьбы с терроризмом, даже против ИГИЛ*, — отметила она.
По её словам, военные из США останутся в Ираке и продолжат помогать местным вооружённым силам путём снабжения и проведения подготовки.
— Вместе мы должны быть бдительными и противостоять всем экстремистским идеологиям для предотвращения возвращения ИГИЛ, — резюмировала она.
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о конце войны с террористами ИГИЛ* и восстановлении контроля на границе с Сирией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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