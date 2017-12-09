Домрачёва пропустит третий этап Кубка мира в Анси

Трёхкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачёва заявила, что пропустит третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в городе Анси во Франции. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции после гонки преследования в австрийском Хохфильцене.

— Следующий этап в Ле Гран-Борнан я пропущу. На это время у меня запланирован тренировочный сбор, — сказала она.

Сообщается, что в гонке преследования победу одержала спортсменка из Словакии Анастасия Кузьмина, второе место — представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен, третьей финишировала Домрачёва.