В Москве водитель избил подростка, переходящего дорогу в неположенном месте

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В Москве водитель избил подростка, переходящего дорогу в неположенном месте

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве полиция начала проверку по факту инцидента в Ново-Переделкине. Как сообщили в столичном управлении ГУ МВД, там мужчина набросился с кулаками на подростка, который переходил дорогу в неположенном месте.

— В районе дома № 11 по улице Новопеределкинской между водителем легкового автомобиля и подростком, переходившим проезжую часть в неположенном месте, произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс юноше телесные повреждения, — приводит агентство "Москва" сообщение полиции.

Стражи порядка разбираются в произошедшем. По итогам проверки будет принято решение, какие меры будут применены в отношении водителя.

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