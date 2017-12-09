В Москве водитель избил подростка, переходящего дорогу в неположенном месте

В Москве полиция начала проверку по факту инцидента в Ново-Переделкине. Как сообщили в столичном управлении ГУ МВД, там мужчина набросился с кулаками на подростка, который переходил дорогу в неположенном месте.

— В районе дома № 11 по улице Новопеределкинской между водителем легкового автомобиля и подростком, переходившим проезжую часть в неположенном месте, произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс юноше телесные повреждения, — приводит агентство "Москва" сообщение полиции.

Стражи порядка разбираются в произошедшем. По итогам проверки будет принято решение, какие меры будут применены в отношении водителя.