Опубликовано видео задержания сторонника ИГИЛ, планировавшего теракт в Питере

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания гражданина Таджикистана, сторонника ИГИЛ*, в аэропорту Пулково. Ранее сообщалось, что он готовил теракт в Санкт-Петербурге.
На кадрах видны само задержание и первичный опрос мужчины. Он уверяет, что не знает, почему его остановили. Показаны также его билеты и паспорт.
Ранее сообщалось, что суд арестовал сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт в Петербурге.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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