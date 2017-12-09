Опубликовано видео задержания сторонника ИГИЛ, планировавшего теракт в Питере

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Опубликовано видео задержания сторонника ИГИЛ, планировавшего теракт в Питере

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Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания гражданина Таджикистана, сторонника ИГИЛ*, в аэропорту Пулково. Ранее сообщалось, что он готовил теракт в Санкт-Петербурге.

На кадрах видны само задержание и первичный опрос мужчины. Он уверяет, что не знает, почему его остановили. Показаны также его билеты и паспорт.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт в Петербурге.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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