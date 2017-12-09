Саакашвили в СИЗО передали книги по выступлениям Рейгана и "Историю Украины"

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Саакашвили в СИЗО передали книги по выступлениям Рейгана и "Историю Украины"

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Михаил Саакашвили. Фото: ©REUTERS/Gleb Garanich

Политик был задержан накануне в Киеве, сейчас он ожидает суда, на котором будет решаться вопрос о его аресте.

Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили передали ему в следственный изолятор книги по выступлениям Рейгана и "Историю Украины". Об этом УНН сообщил один из его правозащитников Павел Богомазов.

— Да, действительно, ему передали вещи первой необходимости — книги "История Украины", книгу по выступлениям Рейгана (40-го президента США Рональда Рейгана. — Прим. ред.), — сказал Богомазов.

Напомним, что Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их противозаконной деятельности.

Позднее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в задержании Саакашвили.

Сообщалось также, что Саакашвили будет находиться в камере СИЗО в полном одиночестве.

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