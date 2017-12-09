"Юноша с лютней" Караваджо возвращён в Эрмитаж после реставрации

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"Юноша с лютней" Караваджо возвращён в Эрмитаж после реставрации

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Репродукция картины "Юноша с лютней". Художник Караваджо. Государственный Эрмитаж. Фото © РИА Новости/Б.Манушин

Работу выполнял заведующий Лабораторией научной реставрации станковой живописи музея Виктор Коробов.

Жемчужина коллекции России — картина Микеланджело Меризи да Караваджо "Юноша с лютней" — вернулась в Государственный Эрмитаж после реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Сообщается, что работы по реставрации картины длились с мая 2015 года. Их выполнял заведующий Лабораторией научной реставрации станковой живописи одного из отделов Эрмитажа Виктор Коробов.

— Представление картины после её реставрации — это исключительное событие не только для Эрмитажа, но и всего мирового художественного содружества, — отметили в пресс-службе.

Посетители смогут увидеть шедевр уже с 10 декабря. К торжеству по случаю возвращения картины в Эрмитаж открылась специальная выставка.

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