Ирак и Иран подписали соглашение об экспорте нефти

Ирак договорился с Ираном об экспорте нефти с месторождений Киркука. Объём поставок будет составлять 30–60 тысяч баррелей в день. Об этом, как сообщает агентство "Прайм", сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

— Соглашение, которое подписала сегодня иракская нефтяная маркетинговая компания SOMO с иранской стороной по экспорту иракской нефти, предусматривает доставку иракской нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах в то время, как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объёмах и такого же качества в порты на юге Ирака, — приводятся его слова в сообщении министерства.

Отмечается, что объём поставок может быть увеличен. Ожидается, что экспорт начнётся в ближайшее время, после того как будет проведён тендер на нефтяные перевозки.