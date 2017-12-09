Учёные назвали продукты, которые спасут от бессонницы

По мнению физиолога Рика Хэя, в полезный список входят зелёный и белый чаи, ромашка и корица.

Австралийский физиолог Рик Хэй назвал продукты, которые могут помочь человеку победить бессонницу. Об этом сообщает портал Healthista.

Лучшими продуктами в рейтинге средств, избавляющих от этой проблемы, названы зелёный и белый чаи. Отмечается, что в их составе есть L-теанин, который является успокоителем нервной системы.

Второе место занимает ромашка, заваренная в чай перед сном. Она снижает чувство тревоги или страха. Также физиолог упомянул в качестве помощника от бессонницы корицу. По его словам, этот продукт регулирует колебание уровня сахара в крови человека.

Помимо этого, в список полезных для сна средств попали имбирь, лакрица, маракуйя, лимон или лайм и плоды баобаба.