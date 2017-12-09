В Хельсинки открылся представительский центр ДНР

Ещё до официального открытия представительства финны организовали две поездки в ДНР и ЛНР.

В столице Финляндии состоялось открытие представительского центра ДНР. Как сообщает агентство ТАСС, представительство было зарегистрировано в Хельсинки ещё в 2016 году, однако в основном выполняло туристические функции.

По словам главы организации Йохана Бекмана, не было обнаружено никаких попыток ликвидировать представительский центр. В их ближайших планах — отправлять студентов на учёбу в ДНР и ЛНР. Ещё до своего официального представительства финны организовывали туда две поездки, в следующем году они планируют продолжить эту традицию.

Помимо этого, планируется открытие отделений представительского центра Донецкой Народной Республики и в других крупных финских городах, в частности в Пори, Тампере, Турку, Рованиеми. Ранее представительства республики появились в Италии, Чехии, Греции и Франции.