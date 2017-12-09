Тереза Мэй поздравила Ирак с победой над ИГИЛ

Она считает, что это будет новой страницей истории для страны, однако отметила, что ИГИЛ всё ещё представляет опасность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением по поводу заявления Ирака о победе над ИГИЛ*.

— От имени Соединённого Королевства я поздравляю премьер-министра Абади и весь Ирак в этот исторический момент. Я отдаю должное иракским силам безопасности за их смелость и жертвы, — говорится в обращении.

Мэй отметила, что поражение ИГИЛ в Ираке открывает новую главу для Ирака как для мирной, процветающей страны.

Британский премьер подчеркнула, что её страна была членом международной коалиции, которая помогала Ираку победить террористов. Так, самолёты Королевских ВВС Великобритании нанесли 1350 авиаударов по позициям боевиков.

Тереза Мэй добавила, что пока рано говорить о полном поражении ИГИЛ, так как группировка всё ещё представляет опасность для Ирака. Поэтому Соединённое Королевство направит в эту страну около 30 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи.

Накануне же глава МИД Франции обвинил Россию в присвоении победы над ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.