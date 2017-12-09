В коалиции США назвали ложью информацию о помехах российским штурмовикам в Сирии

Вместе с этим там отказались комментировать конкретный инцидент с Су-35С и F-22 от 23 ноября.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами ИГИЛ* отказалась комментировать информацию Министерства обороны РФ, касающуюся того, что российский истребитель Су-35С отогнал американский F-22 от штурмовиков ВКС РФ в Сирии.

—Коалиция не комментирует заявления российских официальных лиц, — приводит ТАСС слова представителя группы стран, которые принимают участие в операции "Непоколебимая решимость".

При этом он заявил, что разговоры, будто американская коалиция защищала ИГИЛ или доставляла бы помехи при нанесении ударов по боевикам, являются "абсолютно ложными".

Напомним, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее рассказал, что 23 ноября в небе над Сирией истребитель коалиции США F-22 создавал помехи операции российских штурмовиков в выполнении боевой задачи в пригороде Меядина. Его от штурмовиков отогнал российский Су-35С.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.