Песков назвал балет "Нуреев" мировым событием

Дмитрий Песков подчеркнул, что не обнаружил в балетной постановке ничего провокационного.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьера балета "Нуреев", которая состоялась сегодня на сцене Большого театра, стала мировым событием.

— Есть некоторые спорные моменты, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии это событие, мировое событие, — цитирует Пескова агентство ТАСС.

Помимо этого, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что не обнаружил в спектакле ничего провокационного.

Напомним, премьерный показ балета "Нуреев", постановщиком которого является Кирилл Серебренников, состоялся 9 декабря на Исторической сцене Большого театра. Вместе с режиссёром над созданием постановки о жизни выдающегося артиста балета трудились хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Во время спектакля зрители могли полностью проследить жизненный путь Рудольфа Нуреева — от первых занятий в балетном классе до его иммиграции и болезни.