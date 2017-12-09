В школе в Коми подросток был ранен ножом на мастер-классе по боевому искусству

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В школе в Коми подросток был ранен ножом на мастер-классе по боевому искусству

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Фото: © Flickr/Dmitry Denisiuk

Его доставили в больницу. После оказания медицинской помощи жизни молодого человека ничего не угрожает.

В одной из школ Эжвинского района Сыктывкара участие в мастер-классе по боевому искусству обернулось ножевым ранением для 17-летнего парня. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Коми.

Инцидент случился сегодня. После того как участник мероприятия получил травму, на место происшествия прибыли медики. В итоге подростка госпитализировали и его жизнь теперь находится вне опасности.

В СУ СК РФ по Республике Коми сообщили, что "следствием будет проверено соблюдение установленных в данных случаях правил безопасности, а также дана правовая оценка действиям руководства образовательного учреждения".

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