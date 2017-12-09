В Москве сожгли Audi, предположительно, сбивший пенсионера – видео

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В Москве сожгли Audi, предположительно, сбивший пенсионера – видео

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В Москве автомобиль Audi, который мог насмерть сбить пенсионера, сожгли неизвестные. Видео с места инцидента в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

По данным агентства "Москва", на юге столицы в районе улицы Бехтерева автомобиль совершил наезд на пожилого пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Виновник поспешил покинуть место аварии.

Как сообщили в экстренных органах, для задержания водителя иномарки в столице был объявлен план "Перехват".

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