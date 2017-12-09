Звезде Голливуда Кирку Дугласу исполнился 101 год

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Звезде Голливуда Кирку Дугласу исполнился 101 год

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Кирк Дуглас вместе с сыном Майклом. Фото: © kinopoisk.ru

До того как стать одним из самых прославленных актёров "золотого века Голливуда", Дуглас-старший работал официантом и разносчиком газет.

Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас отмечает свой 101-й день рождения. Исполнитель роли Винсента Ван Гога в фильме "Жажда жизни" является последним представителем "золотой эры Голливуда".

До того как стать актёром, Дуглас, выросший в бедной семье, работал официантом, грузчиком и разносчиком газет. Его первой актёрской работой стала роль в фильме "Странная любовь Марты Айверс" в 1946 году. За роль великого голландского постимпрессиониста Ван Гога он удостоился премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль". В 1996 году он удостоился почётного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

<p>Кадр из фильма &#34;Жажда жизни&#34;, режиссёры Винсент Миннелли, Джордж Кьюкор, 1956 год</p>

Кроме того, Кирк Дуглас является главой целой кинодинастии. Все его сыновья так или иначе связаны с кино. Майкл и Эрик впоследствии стали известными голливудскими артистами, а Джоэль и Питер продюсерами.

Именинника поздравляют уже более молодые актёры. Звезда первых двух частей "Тора" — американка Джейми Александре на своей странице в "Твиттере" поздравила Дугласа-старшего с крупной датой и поделилась своим любимым фильмом с участием актёра.

— Счастливого 101-го дня рождения, лучший актёр всех времён! Кикр Дуглас, твоя роль в "Спартаке" — легенда. Это мой любимый фильм по сей день, — написала Джейми.

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