Звезде Голливуда Кирку Дугласу исполнился 101 год

До того как стать одним из самых прославленных актёров "золотого века Голливуда", Дуглас-старший работал официантом и разносчиком газет.

Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас отмечает свой 101-й день рождения. Исполнитель роли Винсента Ван Гога в фильме "Жажда жизни" является последним представителем "золотой эры Голливуда".

До того как стать актёром, Дуглас, выросший в бедной семье, работал официантом, грузчиком и разносчиком газет. Его первой актёрской работой стала роль в фильме "Странная любовь Марты Айверс" в 1946 году. За роль великого голландского постимпрессиониста Ван Гога он удостоился премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль". В 1996 году он удостоился почётного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

Кроме того, Кирк Дуглас является главой целой кинодинастии. Все его сыновья так или иначе связаны с кино. Майкл и Эрик впоследствии стали известными голливудскими артистами, а Джоэль и Питер продюсерами.

Именинника поздравляют уже более молодые актёры. Звезда первых двух частей "Тора" — американка Джейми Александре на своей странице в "Твиттере" поздравила Дугласа-старшего с крупной датой и поделилась своим любимым фильмом с участием актёра.

Happy 101st Birthday to one of the best actors of all time, #KirkDouglas His performance in #Spartacus is legendary. My favorite movie to this day. ❤️ pic.twitter.com/o79t4jawLq — Jaimie Alexander (@JaimieAlexander) 9 декабря 2017 г.

— Счастливого 101-го дня рождения, лучший актёр всех времён! Кикр Дуглас, твоя роль в "Спартаке" — легенда. Это мой любимый фильм по сей день, — написала Джейми.