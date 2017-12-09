В Пентагоне заявили, что только коалиция добилась успеха в борьбе с ИГИЛ

Так в военном ведомстве прокомментировали сообщения Минобороны РФ о том, что авиация США мешает ударам по боевикам.

В Пентагоне отреагировали на заявление Министерства обороны РФ о том, что американские самолёты препятствуют уничтожению террористов ИГИЛ* в Сирии российскими ВКС.

— Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГИЛ. Такие заявления являются неверными, — приводит РИА "Новости" комментарий представителя американского военного ведомства.

Конашенков привёл пример, когда F-22 мешал российским штурмовикам Су-25 наносить удары и удалился, только когда туда был направлен истребитель Су-35 ВКС России.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.