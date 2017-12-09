В Белом доме решили отучить Трампа от телевизора и Twitter

В ближайшем окружении президента США отметили, что ТВ и соцсети отнимают у американского лидера от четырёх до восьми часов в день.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что будет стараться отучить президента США Дональда Трампа смотреть ежедневно от 4 до 8 часов телевизор и проводить много времени в соцсети Twitter. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что Трамп любит просыпаться 5:30 утра и сразу же включать ТВ. Вначале он изучает выпуски новостей телекомпании CNN, затем сравнивает подачу этих материалов с Fox News или же обращает внимание на MSNBC. Своими впечатлениями от просмотра телевизора президент США потом делится в социальной сети Twitter.

Подобный распорядок тревожит главу аппарата Белого дома Джона Келли и ближайшее окружение американского лидера, которое хотело бы, чтобы Трамп больше внимания уделял не дайджесту СМИ, а своим непосредственным обязанностям.

В свою очередь Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство работой представителей СМИ. По мнению президента США, большинство американских журналистов в отношении него настроены критически.