Под Мурманском ребёнок вывалился из окна жилого дома

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Под Мурманском ребёнок вывалился из окна жилого дома

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Автомобили скорой помощи. Фото: © РИА Новости

Мальчик остался жив, однако с множественными травмами был экстренно доставлен в реанимацию.

В городе Мончегорске в Мурманской области мальчик вывалился из окна четвёртого этажа. Пострадавшего ребёнка экстренно госпитализировали, сообщили представители регионального Следственного управления СКР.

— Ребёнок жив, но с различными травмами доставлен в реанимацию, — рассказали в пресс-службе ведомтсва.

Подробности происшествия пока не называются. На месте инцидента работают сотрудники следствия. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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