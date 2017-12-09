Под Мурманском ребёнок вывалился из окна жилого дома

В городе Мончегорске в Мурманской области мальчик вывалился из окна четвёртого этажа. Пострадавшего ребёнка экстренно госпитализировали, сообщили представители регионального Следственного управления СКР.
— Ребёнок жив, но с различными травмами доставлен в реанимацию, — рассказали в пресс-службе ведомтсва.
Подробности происшествия пока не называются. На месте инцидента работают сотрудники следствия. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
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