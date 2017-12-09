Возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в Пятигорске

В Пятигорске полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в ночном клубе. Дело отрыто по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Разыскиваются возможные участники конфликта. Проверяется информация об одном пострадавшем.

— Минувшей ночью в одном из ночных клубов города Пятигорска между посетителями произошёл конфликт. По данному факту отделом МВД России по городу Пятигорску проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении краевого управления МВД.

Лайф ранее сообщал, что драка произошла у клуба "Даки". Во время стычки применялось оружие. Посетителей клуба пришлось эвакуировать через запасной выход.