Студсоюз призвал проверить инцидент с извинениями студента РАНХиГС

Всё началось с дискуссии в социальной сети, где он оставил свой комментарий об отношениях женщин-мусульманок с представителями других конфессий.

Сотрудники правоохранительных органов должны провести проверку насчёт разжигания межнациональной розни в истории, когда студента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) заставили извиняться на камеру за его комментарии в социальных сетях. Об этом заявил сопредседатель Российского студенческого союза Василий Михайлов, сообщает РИА "Новости".

Дискуссия разгорелась после того, как молодой человек прокомментировал в соцсети "ВКонтакте" отношения между женщинами-мусульманками и мужчинами из других конфессий. После этого поста студента отыскали другие участники обсуждения и в итоге заставили принести свои извинения, при этом снимая весь процесс на камеру и выложив затем видео в сеть.

По мнению сопредседателя Российского студсоюза, студенту надо обращаться не в деканат, а в полицию. Михайлов также отметил, что "любые проявления нетерпимости порождают конфликты" и подобные конфликты являются исключением в студенческом обществе.