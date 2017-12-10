Рекультиватор свалки "Кучино" заявил о её непричастности к вони в Москве

По словам главы компании, неприятный запах со свалки не может распространяться на такие дальние расстояния.

Компания "Спецэкология", которая занимается удалением отходов бывшего полигона "Кучино" в Балашихе, заявила, что свалка непричастна к распространению неприятного запаха в Москве. Об этом сообщил генеральный директор организации Борис Трушин.

— Полигон не может источать запахи настолько далеко. Поток ветра рассеивается, поэтому распространение может происходить только на первые несколько километров, — заявил Трушин.

Один из крупнейших подмосковных полигонов для отходов был закрыт летом этого года по указу президента России Владимира Путина. После закрытия "Кучино" жители юго-востока столицы начали жаловаться на вонь. В декабре на полигоне частично запустили систему для удаления неприятного запаха.

Напомним, жители Москвы пожаловались на резкий неприятный запах, по их словам, на юго-востоке пахнет "тухлой квашеной капустой". Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" сделали пробы воздуха в девяти районах для анализа. Однако, как стало известно, концентрация загрязняющих веществ не превысила нормы.