Климкин прокомментировал выводы Венецианской комиссии по закону об образовании

Глава МИД заверил, что власти страны будут работать над замечаниями от европейских экспертов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что Украина реализует выводы Венецианской комиссии, раскритиковавшей новый украинский закон об образовании.

— Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это "демократия через право". Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка, — говорится в сообщении Климкина в Twitter.

Однако ранее другое мнение выразил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он заявил, что Украина не будет исправлять статью закона об образовании, касающуюся языков национальных меньшинств.

Напомним, 8 декабря Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала внести поправки в закон, чтобы исключить дискриминацию языков нацменьшинств. Дело в том, что в документе прописано образование только на украинском языке.