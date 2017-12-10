Климкин прокомментировал выводы Венецианской комиссии по закону об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что Украина реализует выводы Венецианской комиссии, раскритиковавшей новый украинский закон об образовании.
— Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это "демократия через право". Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка, — говорится в сообщении Климкина в Twitter.
Однако ранее другое мнение выразил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он заявил, что Украина не будет исправлять статью закона об образовании, касающуюся языков национальных меньшинств.
Напомним, 8 декабря Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала внести поправки в закон, чтобы исключить дискриминацию языков нацменьшинств. Дело в том, что в документе прописано образование только на украинском языке.
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