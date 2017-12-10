МИД Ливана призвал к санкциям против США за решение по Иерусалиму

Глава МИД Ливана Джебран Басиль обратился к лидерам арабских государств с предложением наказать Штаты за перенос израильского посольства в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств, Басиль отметил необходимость принятия "предупредительных мер" в отношении такого решения США. Также глава МИД Ливана добавил, что давление на американские власти стоит начать с дипломатических мер, а за ними должны последовать политические. Если же они не помогут изменить решение США по Израилю, то, по мнению Басиля, арабским странам стоит ввести "экономические и финансовые санкции".

Напомним, американский лидер Дональд Трамп 6 декабря официально признал Иерусалим столицей Израиля и приказал начать подготовку к переносу Посольства США в этой стране, чем вызвал критику ряда европейских и арабских государств.