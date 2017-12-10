Поклонники "Формулы-1" выбрали лучший обгон 2017 года – видео

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Поклонники "Формулы-1" выбрали лучший обгон 2017 года – видео

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Обгон пилота команды Red Bull Даниэля Риккардо на Гран-при Азербайджана признали лучшим на гонках класса "Формула-1" в этом году. Об этом сообщается на странице чемпионата в "Твиттере" и отмечается, что в голосовании принимали участие все неравнодушные к мировому гоночному чемпионату.

— После нескольких десятков тысяч ваших голосов у нас есть победитель. Тройной обгон Даниэля Риккардо в Баку стал лучшим в 2017 году, — говорится в сообщении.

На коротком отрезке трассы во время Гран-при Азербайджана австралийский гонщик сумел выиграть гонку, обогнав сразу троих соперников — Лэнса Стролла, Нико Хюлькенберга и Фелипе Массу.

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