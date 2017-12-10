В Японии нашли способ, как прогонять засидевшихся в офисе работников

Беспилотник будет облетать помещение и, остановившись рядом с трудоголиком, транслировать шотландскую песню до тех пор, пока человек не покинет своё рабочее место.

Японские инженеры компании Taisei предложили дрон T-Friend, оборудованный камерой, для извещения офисных клерков об окончании их рабочей смены. Об этом сообщает Shanghai Daily.

При наступлении "часа икс" беспилотник облетает помещение офиса и недалеко от засидевшегося работника включает шотландскую песню Auld Lang Syne. Эта мелодия, оповещающая в японских магазинах покупателей о закрытии, будет звучать "до упора", то есть пока трудоголик не покинет помещение.

По словам директора компании Taisei, у человека, знающего, что вот-вот прилетит дрон T-Friend, не останется выбора и он отправится отдыхать. Отмечается, что использование беспилотника обойдётся примерно в 4,5 тысячи долларов в месяц.