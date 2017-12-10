Россия и Турция запускают строительство АЭС "Аккую"

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Россия и Турция запускают строительство АЭС "Аккую"

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Фото: ©РИА Новости/Виктор Толочко

На новый этап переходит проект строительства в Турции АЭС "Аккую" с участием России. На площадке состоится церемония начала строительства первоочередных объектов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-секретаря проектной компании "Аккую Нуклеар" Мурата Фырата.

В церемонии будут участвовать гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава Минэнерого Турции Берат Албайрак.

Россия и Турция договорились о создании АЭС "Аккую" в 2010 году. Модель строительства предполагает, что Россия возведёт станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать.

"Аккую" будет включать четыре энергоблока мощностью по 1200 МВт. Стоимость проекта составляет около 20 миллиардов долларов. Турция рассчитывает запустить АЭС в 2023 году, к 100-летию создания Турецкой Республики.

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