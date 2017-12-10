РЖД сегодня начинает продажу билетов за 90 суток до отправления поезда

Как отметили в компании, люди могут оформить их как в железнодорожных билетных кассах, так и через сайт компании.

С сегодняшнего дня россияне получили возможность покупать билеты на поезда за 90 суток до их отправления. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Продажа билетов будет вестись на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, которые курсируют во внутригосударственном сообщении. При этом уточняется, что оформить свой проездной документ граждане могут двумя способами: в железнодорожных билетных кассах или на официальном сайте РЖД.

По мнению компании, новые правила помогут повысить доступность перевозок, поэтому в РЖД собираются продолжить практику увеличения срока резервирования билетов.