РЖД сегодня начинает продажу билетов за 90 суток до отправления поезда

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РЖД сегодня начинает продажу билетов за 90 суток до отправления поезда

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Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Как отметили в компании, люди могут оформить их как в железнодорожных билетных кассах, так и через сайт компании.

С сегодняшнего дня россияне получили возможность покупать билеты на поезда за 90 суток до их отправления. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Продажа билетов будет вестись на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, которые курсируют во внутригосударственном сообщении. При этом уточняется, что оформить свой проездной документ граждане могут двумя способами: в железнодорожных билетных кассах или на официальном сайте РЖД.

По мнению компании, новые правила помогут повысить доступность перевозок, поэтому в РЖД собираются продолжить практику увеличения срока резервирования билетов.

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