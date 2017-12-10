Немцы стали доверять России больше, чем США

СМИ Германии связывают резкое падение симпатии к Вашингтону с политикой президента Дональда Трампа.

Граждане Германии теперь больше доверяют России, чем Соединённым Штатам Америки. Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschland-Trend. Их обнародовал BILD.

28 процентов опрошенных признались, что доверяют РФ, 25 — США. BILD полагает, что это говорит о быстрой утрате доверия Белым домом. Для сравнения, в 2008 году 80% жителей Германии говорили о доверии к Америке. Издание полагает, что резкое падение симпатии можно объяснить политикой президента США Дональда Трампа.

Что касается лидеров доверия немцов, то первое место заняла Франция (93%), второе, несмотря на выход из Евросоюза, Великобритания (62%).