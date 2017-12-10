Названа предположительная причина гибели спецназа США в Нигере

Отмечается, что потерь можно было избежать, если бы не плохо спланированная миссия и "безответственные действия" военнослужащих.

Спецназ США, в октябре попавший в засаду в Нигере, принял неверные решения, из-за чего и погибли несколько американских и нигерийских солдат. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Десять спецназовцев вместе с 30 нигерийскими военнослужащими отправились в рейд в деревню Акабар в шести километрах от границы с Мали, где расположен лагерь террористов ИГИЛ*. Но после зачистки этой деревни солдаты, имея при себе лишь лёгкое вооружение, решили проверить другие населённые пункты, а в итоге попали в засаду. Боевики открыли огонь из снайперских винтовок и гранатомётов и до прибытия подмоги в лице французских истребителей смертельно ранили четверых американских и четверых нигерийских солдат.

Как отмечают авторы статьи, потерь могло и не случится, если бы не "безответственные действия спецотряда". Неизвестно также, отдавало ли неправильный приказ командование, либо сами военные проявили инициативу, решившись на зачистку других деревень.

В Пентагоне отказались комментировать факты в статье о провалившейся операции, отметив, что пока проводится тщательное расследование всех обстоятельств случившегося.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.