Спасателям пришлось распиливать машину, чтобы достать разбившихся в Новой Москве

Удар автомобилей во время аварии на Внуковском шоссе в Новой Москве был такой силы, что спасателям даже пришлось распиливать кузов одной из них, чтобы достать погибшего. Об этом свидетельствует видео, которое Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

На снятых кадрах видно, как сотрудники экстренной службы работают на месте аварии, унёсшей жизнь трёх человек.

Напомним, авария произошла около 23:30. По предварительным данным, столкновение случилось, когда "Мерседес" выезжал на трассу, по которой на высокой скорости ехали "Лада" и "Пежо".

Гражданский журналист получил вознаграждение за присланное видео.