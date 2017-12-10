Конькобежец Юсков побил мировой рекорд американца на этапе Кубка мира в США

Россиянин Денис Юсков выиграл забег на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), при этом обновив мировой рекорд. Об этом сообщает РИА "Новости".

Викторию Юскову принёс результат 1 минута 41,02 секунды. Таким образом, российский спортсмен улучшил мировой рекорд представителя США Шани Дэвиса на две сотых секунды. С 2009 года никто не мог побить достижение американца.

Стоит отметить, что со времён распада СССР конькобежцы из России не становились рекордсменами на дистанции 1500 метров.