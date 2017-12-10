Нетаньяху возмутился реакцией ЕС на решение Трампа по поводу Иерусалима

Премьер Израиля считает, что Европейский союз проявляет двойные стандарты в отношении его страны.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Европейский союз за его негативную реакцию на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

— Я уважаю Европу, но не готов мириться с её двойными стандартами, — заявил он в преддверии своего визита в Европу.

— Оттуда я слышу голоса, осуждающие историческую декларацию президента Трампа, но не слышу осуждения ракетных обстрелов Израиля или чудовищной кампании подстрекательства против нас, — сказал Нетаньяху перед отлётом.

Планируется, что он посетит Париж и Брюссель, где встретится с лидером Франции Эммануэлем Макроном и европейскими министрами иностранных дел.

Напомним, Дональд Трамп 6 декабря принял решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически является признанием последнего столицей Израиля. Большая часть стран восприняли это негативно.