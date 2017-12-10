В Египте нашли мумию возрастом три тысячи лет

Предположительно, погребённый человек мог быть в древности высокопоставленным лицом.

Археологи обнаружили в египетском Луксоре мумию, которую захоронили около трёх тысяч лет назад. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

По словам археологов, мумия была завёрнута в льняную ткань. Предположительно, погребённый человек мог быть в древности высокопоставленным лицом. Учёные считают, что его звали Джехути Мес, так как именно это имя было указано на одной из стен захоронения.

Отмечается, что захоронения, в которых была обнаружена мумия, были найдены немецким исследователем Фредерико Камппом еще в 90-е, однако так и не были изучены.