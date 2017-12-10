Опять неудача. Не получившая оргазма от кредита россиянка проиграла суд

Жительница Санкт-Петербурга свои претензии к компании оценила ровно в один миллион рублей.

Савёловский суд Москвы отклонил иск заёмщицы к кредитной организации, обещавшей "чувство спокойствия и удовлетворения" при возврате займа. Об этом сообщает "Коммерсантъ."

По мнению жительницы Санкт-Петербурга, она "купилась" на рекламные слова компании, что при погашении задолженности человек испытает ощущения как после оргазма. Женщина добросовестно выполнила все условия кредита, однако от этого её настроение не улучшилось. Поэтому и возникла идея обратиться в суд. Причём несоблюдение договора компанией женщина оценила в один миллион российских рублей.

Впрочем, Савёловский суд Москвы не принял всерьёз её доводы, которые назвал как "субъективные ощущения истца, которые в причинно-следственной связи с действиями ответчика не находятся", поэтому в удовлетворении иска было отказано.

Жительница Санкт-Петербурга смирилась с неудачей, не став оспаривать решение суда, которое вступило в законную силу.